Advertisement

لبنان

الحجار أصدر تعديلاً لقرار... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1361196-638829950485864333.jpg
Doc-P-1361196-638829950485864333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الداخلية العميد احمد الحجار تعديلا للقرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية.
Advertisement
وعدل في القرار عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين ومحافظة النبطية - قضاء بنت جبيل ليصبح على الشكل التالي:

قضاء بنت جبيل:

بلدة فرون: مختاران بدلاً من مختار واحد.


قضاء جزين:

بلدةجرنايا: مختاران بدلاً من مختار واحد.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحجار: نرحب بقرار الإمارات السماح لمواطنيها استئناف السفر للبنان (الحدث)
lebanon 24
16/05/2025 14:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: القرار السيادي اللبناني يحكم مسار العملية الانتخابية
lebanon 24
16/05/2025 14:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: إصدار نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في أقضية جبل لبنان تباعا يبدأ خلال ساعات قليلة
lebanon 24
16/05/2025 14:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
16/05/2025 14:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-05-16
07:24 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
06:57 | 2025-05-16
06:54 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24