الحجار أصدر تعديلاً لقرار... هذا ما أعلنه

أصدر العميد تعديلا للقرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة الجنوبي ودوائر .

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وعدل في القرار عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي - ومحافظة - ليصبح على الشكل التالي:



قضاء :



بلدة فرون: مختاران بدلاً من مختار واحد.





قضاء :



بلدةجرنايا: مختاران بدلاً من مختار واحد.