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لبنان

بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:25
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025، وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي:
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- إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني  
- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني 
- إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية
 - إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب 
- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 
- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي 
- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب
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