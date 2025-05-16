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لبنان

نصار عرض وسفيرة السويد التعاون القضائي

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:38
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استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفيرة السويد في لبنان  جيسيكا سفاردستروم يرافقها نائبها كريستيان نيلسون، بحضور  لارا سعاده .
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وتم خلال اللقاء عرض التعاون القضائي بين لبنان والسويد واولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. (الوكالة الوطنية)
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