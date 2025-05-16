نصار عرض وسفيرة السويد التعاون القضائي

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استقبل وزير العدل في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفيرة في لبنان يرافقها نائبها ، بحضور لارا .وتم خلال اللقاء عرض التعاون القضائي بين والسويد واولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. (الوكالة الوطنية)