Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله : ليكف اللبنانيون عن صراعاتهم ويجمدوا خلافاتهم

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:46
A-
A+

Doc-P-1361215-638829965658478588.png
Doc-P-1361215-638829965658478588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائيّة والسياسية والاجتماعية.
Advertisement
قال :"البداية من الاعتداءات الاسرائيليّة المستمرّة على لبنان والتي نشهدها في عمليّات الاغتيال التي تطاول مواطنين لبنانيين خلال تنقّلاتهم أو في أثناء تواجدهم في قراهم أو في مواقع عملهم أو في الغارات التي تستهدف القرى الحدوديّة لاسيما المنازل الجاهزة لتمنع الأهالي من العودة إليها أو الاستقرار فيها أو في الطّلعات التجسسيّة التي تجوب الأجواء اللبنانيّة بشكل ظاهر أو خفي من دون أن تبدو في الأفق أي مبادرة من الدّول الرّاعية لوقف اطلاق النار للضغط على هذا العدو والكف عن اعتداءاته وفي ظل صمت مطبق للجنة المشرفة على تنفيذه والتي لا تكلف نفسها حتى إصدار بيانات إدانة لما يجري، ما جعل ويجعل العدو يتمادى في جرائمه واعتداءاته بل قد تشجعه على أن يتوسع فيها".
وتابع :"إنّنا أمام ما يجري، نجدّد دعوتنا للدولة اللبنانيّة إلى أن لا تكتفي بإدانة ما يجري أو متابعته بقدر ما عليها حرصا منها على أمن هذا البلد وسيادته وصدقيتها أن تقوم بعمل جاد لدى الدول الراعية لهذا الإتفاق وفي المحافل الدوليّة باستخدام كل الوسائل الآيلة إلى ايقاف هذا النزيف المستمر والقيام بكل الدور المطلوب منها على صعيد تنفيذ القرار 1701 منها مما تشهد له القوات الدولية الموجودة في لبنان.
وجدد السيد فضل الله دعوته الى اللبنانيين، الى "أن يكفوا عن صراعاتهم ويجمدوا خلافاتهم التي لا توصل إلى أي نتائج سوى المزيد من الشرخ في ما بينهم واضعافهم وتشتيت قواهم وأن تتوحد جهودهم لمعالجة الأزمات التي تعصف بهم على صعيد الداخل واصلاح ما فسد منها والتوحد في مواجهة العدو الذي يتربص بهم شرا والّذي لن يعمل لحساب أي طرف، بل هو يريد الاطباق على البلد كله والتحكم بقراره، واعتماد الحكمة في التعامل مع كل المتغيرات المتسارعة والتي نشهدها على صعيد المنطقة والّتي لا بد أن تنعكس على هذا البلد وتترك تداعياتها عليه".

وأردف فضل الله :"ونبقى على هذا الصعيد لنشير إلى الخطر الذي يتهدّدنا من هذا العدو والّذي يعمل لاختراق ساحتنا الداخلية من خلال تجنيد عملاء له مستفيدا في ذلك من نقاط ضعفهم ما يدعو إلى وعي متزايد لدى شباننا وشاباتنا بأن لا يقعوا فريسة لإغراءات هذا العدو من خلال وعيهم للأساليب المخادعة الّتي يستخدمها للإيقاع بهم، إضافة إلى ضرورة الرقابة المتشددة من الدّولة والمجتمع لمنع هذا العدو من تحقيق أهدافه، كما ندعو إلى تشديد العقوبات تجاه من يخونون وطنهم وأمّتهم ويبيعون أنفسهم لهذا العدو ويتهددون أمن البلد وقوّته وحياة أبنائه".

واستطرد :"ونصل إلى الإنتخابات البلدية الّتي نتطلع إلى أن تستكمل وأن لا تشوبها الشوائب الّتي برزت على الصّعيد التنظيمي والاداري لتكون محطة من محطات النهوض لهذا الوطن وتكون خيارات النّاخبين فيها تنبع من مصالح قراهم وبلداتهم ومدنهم... إنّ من الطبيعي أن يحصل تنافس بفعل كل التّنوع الموجود إن على صعيد العشائر أو العائلات أو الطّوائف والمذاهب أو المواقع السياسيّة، لكننا لا نريده تنافسا يسهم في الإنقسام داخل هذا البلد ويؤجّج الصّراعات فيه بقدر ما نريده تنافسا لاختيار الأفضل والأصلح والأكثر قدرة على خدمة قريته أو بلدته او مدينته".
وختم السيد فضل الله : نلتقي غدا في ذكرى اتفاق السابع عشر من أيّار، الذي يذكرنا بالموقف العلمائي الذي انطلق من بئر العبد وفي الطّليعة سماحة العلّامة المرجع السيّد فضل الله ومن مسجد الإمام الرّضا ، الرّافض لهذا الاتفاق الذّليل، وأشعل الشّرارة التي أدَّت إلى إلغاء هذا الاتفاق ومفاعيله، ومنع العدوّ الصّهيوني من تحقيق أهدافه الّتي يريدها من لبنان". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله دعا اللبنانيين الى أن يكون صوتهم موحّدًا في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
16/05/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: الحديث عن السّلاح يكون بناء على المصلحة الوطنيّة وليس بحسب املاءات العدو
lebanon 24
16/05/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: نجدّد دعوة الدولة إلى تفعيل دورها الذي أخذته على عاتقها على الصّعيد الديبلوماسي
lebanon 24
16/05/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيينات جديدة في مكتب العلامة فضل الله
lebanon 24
16/05/2025 14:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-05-16
07:24 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
07:22 | 2025-05-16
06:57 | 2025-05-16
06:54 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24