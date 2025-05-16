العلامة فضل الله : ليكف اللبنانيون عن صراعاتهم ويجمدوا خلافاتهم

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ألقى العلامة ، خطبتي ، من على منبر الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائيّة والسياسية والاجتماعية.قال :"البداية من الاعتداءات الاسرائيليّة المستمرّة على والتي نشهدها في عمليّات الاغتيال التي تطاول مواطنين لبنانيين خلال تنقّلاتهم أو في أثناء تواجدهم في قراهم أو في مواقع عملهم أو في التي تستهدف القرى الحدوديّة لاسيما المنازل الجاهزة لتمنع الأهالي من العودة إليها أو الاستقرار فيها أو في الطّلعات التجسسيّة التي تجوب الأجواء اللبنانيّة بشكل ظاهر أو خفي من دون أن تبدو في الأفق أي الدّول الرّاعية لوقف اطلاق النار للضغط على هذا العدو والكف عن اعتداءاته وفي ظل صمت مطبق للجنة المشرفة على تنفيذه والتي لا تكلف نفسها حتى إصدار بيانات إدانة لما يجري، ما جعل ويجعل العدو يتمادى في جرائمه واعتداءاته بل قد تشجعه على أن يتوسع فيها".وتابع :"إنّنا أمام ما يجري، نجدّد دعوتنا للدولة اللبنانيّة إلى أن لا تكتفي بإدانة ما يجري أو متابعته بقدر ما عليها حرصا منها على أمن وسيادته وصدقيتها أن تقوم بعمل جاد لدى الدول الراعية لهذا الإتفاق وفي المحافل الدوليّة باستخدام كل الوسائل الآيلة إلى ايقاف هذا النزيف المستمر والقيام بكل الدور المطلوب منها على صعيد تنفيذ القرار 1701 منها مما تشهد له القوات الدولية الموجودة في لبنان.وجدد دعوته الى اللبنانيين، الى "أن يكفوا عن صراعاتهم ويجمدوا خلافاتهم التي لا توصل إلى أي نتائج سوى المزيد من الشرخ في ما بينهم واضعافهم وتشتيت قواهم وأن تتوحد جهودهم لمعالجة الأزمات التي تعصف بهم على صعيد الداخل واصلاح ما فسد منها والتوحد في مواجهة العدو الذي يتربص بهم شرا والّذي لن يعمل لحساب أي طرف، بل هو يريد الاطباق على البلد كله والتحكم بقراره، واعتماد في التعامل مع كل المتغيرات المتسارعة والتي نشهدها على صعيد المنطقة والّتي لا بد أن تنعكس على هذا البلد وتترك تداعياتها عليه".وأردف :"ونبقى على هذا الصعيد لنشير إلى الخطر الذي يتهدّدنا من هذا العدو والّذي يعمل لاختراق ساحتنا الداخلية من خلال تجنيد عملاء له مستفيدا في ذلك من نقاط ضعفهم ما يدعو إلى وعي متزايد لدى شباننا وشاباتنا بأن لا يقعوا فريسة لإغراءات هذا العدو من خلال وعيهم للأساليب المخادعة الّتي يستخدمها للإيقاع بهم، إضافة إلى ضرورة الرقابة المتشددة من الدّولة والمجتمع لمنع هذا العدو من تحقيق أهدافه، كما ندعو إلى تشديد تجاه من يخونون وطنهم وأمّتهم ويبيعون أنفسهم لهذا العدو ويتهددون أمن البلد وقوّته وحياة أبنائه".واستطرد :"ونصل إلى الإنتخابات البلدية الّتي نتطلع إلى أن تستكمل وأن لا تشوبها الشوائب الّتي برزت على الصّعيد التنظيمي والاداري لتكون محطة من محطات النهوض لهذا الوطن وتكون خيارات النّاخبين فيها تنبع من مصالح قراهم وبلداتهم ومدنهم... إنّ من الطبيعي أن يحصل تنافس بفعل كل التّنوع الموجود إن على صعيد العشائر أو العائلات أو الطّوائف والمذاهب أو المواقع السياسيّة، لكننا لا نريده تنافسا يسهم في الإنقسام داخل هذا البلد ويؤجّج الصّراعات فيه بقدر ما نريده تنافسا لاختيار الأفضل والأصلح والأكثر قدرة على خدمة قريته أو بلدته او مدينته".وختم السيد فضل الله : نلتقي غدا في ذكرى اتفاق السابع عشر من أيّار، الذي يذكرنا بالموقف العلمائي الذي انطلق من بئر العبد وفي الطّليعة العلّامة المرجع السيّد فضل الله ومن مسجد الإمام الرّضا ، الرّافض لهذا الاتفاق الذّليل، وأشعل الشّرارة التي أدَّت إلى إلغاء هذا الاتفاق ومفاعيله، ومنع العدوّ الصّهيوني من تحقيق أهدافه الّتي يريدها من لبنان". (الوكالة الوطنية)