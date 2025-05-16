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لبنان

أمام مدرسة... تلميذ تعرّض للطعن

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:29
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وقع إشكال أمام إحدى المدارس الخاصة في منطقة الضم والفرز في طرابلس، بين تلميذ وبائع كعك كسوريّ.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، طعن بائع الكعك التلميذ بسكين في يده، وأصابه بجروحٍ بليغة.
 
 
 
ونُقِلَ التلميذ إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وأوقفت بائع الكعك.
 
 
 
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