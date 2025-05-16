أمام مدرسة... تلميذ تعرّض للطعن

وقع إشكال أمام إحدى المدارس الخاصة في منطقة الضم والفرز في ، بين تلميذ وبائع كعك كسوريّ.

Advertisement



وبحسب معلومات " "، طعن بائع الكعك التلميذ بسكين في يده، وأصابه بجروحٍ بليغة.

ونُقِلَ التلميذ إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وأوقفت بائع الكعك.