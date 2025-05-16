العلامة ياسين: زيارة الرئيس الاميركي للمنطقة لا تحمل خيرا

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أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ في خطبة الجمعة التي القاها في مدينة صور " ان والاختيارية فرصة للتعبير عن وحدة الداعم لسيادة ومقاومته وقوته".اضاف:" ان من اسقط اتفاق الذل في ١٧ ايار وشعبه"، مؤكدا ان "اصوات النشاز التي تصدر من مدعي السيادة اتباع السفارات حول سلاح ستبقى جعجعة بلا طحين ولن يعقد لبنان اتفاق تطبيع او سلام مع لانه انتهاك لسيادة لبنان وحريته وسيادته ولان اي اتفاق مع العدو هو نعي لوجود لبنان".وتابع ياسين: "ان الوطني قدم خدمات كان من المفترض ان تقدمها الدولة التي غابت وما زالت غائبة مؤكدا ان" غياب الدولة لم يؤثر في المواطنة، بل ان مجتمع الثنائي هو اكثر من ضحى من اجل بقاء لبنان".واكد " ان العاقل الذي يملك قوة لا يتخلى عنها وهو يواجه الاعتداءات والتهديدات وعوضا عن البحث في موضوع تسليم سلاح المقاومة حبذا لو يبحث مدعو السيادة في هذا الوطن في معالجة اسباب حمل الشعب للسلاح مشددين ان حمل السلاح جاء نتيجة غياب وضعف الدولة في حماية مواطنيها".وتابع : "ان من سيوقف ابادة الشعب الفلسطيني في هو سلاح المقاومة وارادة الشعب الفلسطيني ودعم محور المقاومة وليس قرارا خارجيا تتوسله انظمة الخنوع من الرئيس خلال زيارته للمنطقة، وعوضا عن استقبال الرئيس الاميركي استقبال الفاتحين كان على تلك الانظمة الاعتذار رفضا للشراكة الاميركية الاسرائيلية في ابادة الشعب الفلسطيني واحتلال وسوريا واجزاء من لبنان".وختم مؤكدا ان "زيارة الرئيس الاميركي للمنطقة ليست لايجاد حلول لها بل لايجاد حلول للاقتصاد الاميركي الذي يعاني منذ سنوات، لذا فهي زيارة لا تحمل خيرا بل تسلب شعوب المنطقة ثرواتها"، مشددا على" ضرورة ان يكون قادة العرب في اجتماع القمة غدا على مستوى طموحات وامال الشعوب العربية وكل الاحرار في العالم". (الوكالة الوطنية)