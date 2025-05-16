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لبنان

العلامة ياسين: زيارة الرئيس الاميركي للمنطقة لا تحمل خيرا

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:48
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أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مدينة صور " ان الانتخابات البلدية والاختيارية فرصة للتعبير عن وحدة المجتمع اللبناني الداعم لسيادة لبنان ومقاومته  وقوته".
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اضاف:" ان من اسقط اتفاق الذل في ١٧ ايار حفظ لبنان وشعبه"،  مؤكدا ان "اصوات النشاز التي تصدر من مدعي السيادة اتباع السفارات حول سلاح المقاومة ستبقى جعجعة بلا طحين ولن يعقد لبنان اتفاق تطبيع او سلام مع الكيان الصهيوني لانه انتهاك لسيادة لبنان وحريته وسيادته ولان اي اتفاق مع العدو هو نعي لوجود لبنان".

وتابع ياسين: "ان الثنائي الوطني قدم خدمات كان من المفترض ان تقدمها الدولة التي غابت وما زالت غائبة مؤكدا ان" غياب الدولة لم يؤثر في المواطنة، بل ان مجتمع الثنائي هو اكثر من ضحى من اجل بقاء لبنان".

واكد " ان العاقل الذي يملك قوة لا يتخلى عنها وهو يواجه الاعتداءات والتهديدات وعوضا عن البحث في موضوع تسليم سلاح المقاومة حبذا لو يبحث مدعو السيادة في هذا الوطن في معالجة اسباب حمل الشعب للسلاح مشددين ان حمل السلاح جاء نتيجة غياب وضعف الدولة في حماية مواطنيها".

وتابع : "ان من سيوقف ابادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو سلاح المقاومة وارادة الشعب الفلسطيني ودعم محور المقاومة وليس قرارا خارجيا تتوسله انظمة الخنوع من الرئيس الاميركي خلال زيارته للمنطقة، وعوضا عن استقبال الرئيس الاميركي استقبال الفاتحين كان على تلك الانظمة الاعتذار رفضا للشراكة الاميركية الاسرائيلية في ابادة الشعب الفلسطيني واحتلال فلسطين وسوريا واجزاء من لبنان".

وختم مؤكدا ان "زيارة الرئيس الاميركي للمنطقة ليست لايجاد حلول لها بل لايجاد حلول للاقتصاد الاميركي الذي يعاني منذ سنوات، لذا فهي زيارة لا تحمل خيرا بل تسلب شعوب المنطقة ثرواتها"، مشددا على" ضرورة ان يكون قادة العرب في اجتماع القمة غدا على مستوى طموحات وامال الشعوب العربية وكل الاحرار في العالم". (الوكالة الوطنية)
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