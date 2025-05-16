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لبنان

سلام عرض مع بعثة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة المستجدات الامنية في الجنوب

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:57
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا، وجرى عرض الاوضاع العامة، والمستجدات الامنية في الجنوب.
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