سلام عرض مع بعثة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة المستجدات الامنية في الجنوب

استقبل الدكتور اليوم في السرايا وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في برئاسة رئيس الجنرال ، وجرى عرض الاوضاع العامة، والمستجدات الامنية في الجنوب.

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