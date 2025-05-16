عن نزع السلاح... هذا ما قاله مسؤول بارز في "حزب الله"

أكّد السياسي في " " غالب أبو زينب، أنّ " التي فرضتها الأميركية على كيانات تابعة للحزب تندرج ضمن إطار الضغط المعنوي، ولا تحمل أي قيمة عملية على مستوى الأفراد أو الحزب ككلّ".

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ولفت أبو زينب إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى تصنيف كيانات من حزب الله ضمن لوائحها السوداء، في سياق بروباغندا معتادة هدفها إظهار القبضة الأميركية على المنطقة".

وأوضح أنّ " ، عبر هذه العقوبات، تسعى إلى إيصال رسالة للعالم بأنها تسيطر على مجريات الأمور"، مضيفا أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي في تأتي كمحاولة لتحميل الحزب مسؤولية الأوضاع المتدهورة في منذ ، على الرغم من أن حزب الله لم يكن موجوداً في تلك الفترة".



وأضاف أبو زينب: " لا يفقه طبيعة الواقع اللبناني، ويبدو أنه يتعمد إخفاء الحقائق أو أنه يجهلها، وما يطرحه يعكس نمطاً هوليوودياً في مقاربة ، وهو يدّعي منح فرص للعالم بينما يمارس في الحقيقة أقصى درجات الضغط على الجميع".

وشدّد أبو زينب على أنّ "لبنان يتعرض لضغوط أميركية متواصلة منذ انتهاء الحرب ، وأن هذه الضغوط ترافقها تهديدات وخروقات سياسية عبر الموفدين الدوليين".

وقال: "في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بقرار 1701، ويقوم بواجباته كاملة، تسعى واشنطن إلى استغلال الأوضاع لفرض وصايتها على لبنان وتحويله إلى محمية أميركية – إسرائيلية، وهو ما يعمل الحزب على مقاومته".



وحول سلاح "حزب الله"، أشار أبو زينب إلى أنّ "نزعه بالقوة غير ممكن، فالمسألة داخلية تخص اللبنانيين وحدهم".

ونوّه إلى أنّ "رئيس الجمهورية يدرك دقة التوازنات الداخلية وخطورة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على الاستقرار اللبناني، ولذلك يتعامل بحكمة مع الملف ويحرص على تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب داخلية".

واعتبر أنّ "هناك فريقا لبنانيا يتماهى مع الموقف الأميركي ويعمل إلى جانب الإدارة الأميركية التي تضع يدها على العديد من الملفات ".



ونفى أبو زينب ما يُشاع عن عروض أميركية للحوار مع "حزب الله"، مشدداً على أنّ "واشنطن لم تقدم أي اقتراح للتفاوض"، وأنّ "ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح".

وختم بالتأكيد أنّ "الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لا يمكن تحملها، لأنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشدداً على أن ، على الرغم من تهديداتها، عاجزة عن على سلاح ، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك ولم تقبل باتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي". (سبوتنيك)