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لبنان
عن نزع السلاح... هذا ما قاله مسؤول بارز في "حزب الله"
Lebanon 24
16-05-2025
|
06:54
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أكّد
عضو المجلس
السياسي في "
حزب الله
" غالب أبو زينب، أنّ "
العقوبات
التي فرضتها
وزارة الخزانة
الأميركية على كيانات تابعة للحزب تندرج ضمن إطار الضغط المعنوي، ولا تحمل أي قيمة عملية على مستوى الأفراد أو الحزب ككلّ".
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ولفت أبو زينب إلى أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها
واشنطن
إلى تصنيف كيانات من حزب الله ضمن لوائحها السوداء، في سياق بروباغندا معتادة هدفها إظهار القبضة الأميركية على المنطقة".
وأوضح أنّ "
الإدارة الأميركية
، عبر هذه العقوبات، تسعى إلى إيصال رسالة للعالم بأنها تسيطر على مجريات الأمور"، مضيفا أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
الخليج
تأتي كمحاولة لتحميل الحزب مسؤولية الأوضاع المتدهورة في
لبنان
منذ
الحرب الأهلية
، على الرغم من أن حزب الله لم يكن موجوداً في تلك الفترة".
وأضاف أبو زينب: "
ترامب
لا يفقه طبيعة الواقع اللبناني، ويبدو أنه يتعمد إخفاء الحقائق أو أنه يجهلها، وما يطرحه يعكس نمطاً هوليوودياً في مقاربة
القضايا
، وهو يدّعي منح فرص للعالم بينما يمارس في الحقيقة أقصى درجات الضغط على الجميع".
وشدّد أبو زينب على أنّ "لبنان يتعرض لضغوط أميركية متواصلة منذ انتهاء الحرب
الإسرائيلية
، وأن هذه الضغوط ترافقها تهديدات وخروقات سياسية عبر الموفدين الدوليين".
وقال: "في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بقرار
مجلس الأمن
1701، ويقوم بواجباته كاملة، تسعى واشنطن إلى استغلال الأوضاع لفرض وصايتها على لبنان وتحويله إلى محمية أميركية – إسرائيلية، وهو ما يعمل الحزب على مقاومته".
وحول سلاح "حزب الله"، أشار أبو زينب إلى أنّ "نزعه بالقوة غير ممكن، فالمسألة داخلية تخص اللبنانيين وحدهم".
ونوّه إلى أنّ "رئيس الجمهورية
جوزاف عون
يدرك دقة التوازنات الداخلية وخطورة الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على الاستقرار اللبناني، ولذلك يتعامل بحكمة مع الملف ويحرص على تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب داخلية".
واعتبر أنّ "هناك فريقا لبنانيا يتماهى مع الموقف الأميركي ويعمل إلى جانب الإدارة الأميركية التي تضع يدها على العديد من الملفات
اللبنانية
".
ونفى أبو زينب ما يُشاع عن عروض أميركية للحوار مع "حزب الله"، مشدداً على أنّ "واشنطن لم تقدم أي اقتراح للتفاوض"، وأنّ "ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح".
وختم بالتأكيد أنّ "الضغوط الأميركية المتواصلة على لبنان لا يمكن تحملها، لأنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشدداً على أن
إسرائيل
، على الرغم من تهديداتها، عاجزة عن
القضاء
على سلاح
المقاومة
، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك ولم تقبل باتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي". (سبوتنيك)
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