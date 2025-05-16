حبيش دعت اللبنانية الاولى الى حضور مهرجانات القبيات لهذا الصيف

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زارت رئيسة مهرجانات وعكار الدولية السيدة ، الاولى السيدة نعمت عون” في وقدمت لها دعوة لحضور المهرجانات لهذا الصيف، وفق بيان لحبيش.ونقلت عن عون "حماسها للحضور والمشاركة وعبرت لها عن محبتها للقبيات وعكار واهلها".وأكدت حبيش خلال اللقاء "ان المهرجان هو الحدث السنوي المنتظر الذي يشكل مساحة من المحبة والفرح والتلاقي بين جميع اللبنانين على ارض القبيات".