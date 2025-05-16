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لبنان

حبيش دعت اللبنانية الاولى الى حضور مهرجانات القبيات لهذا الصيف

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:22
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زارت رئيسة مهرجانات القبيات وعكار  الدولية السيدة سينتيا قرقفي حبيش، اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون” في قصر بعبدا وقدمت لها دعوة لحضور المهرجانات لهذا الصيف، وفق بيان لحبيش.
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ونقلت حبيش عن عون "حماسها  للحضور والمشاركة وعبرت لها عن محبتها للقبيات وعكار واهلها".
وأكدت حبيش خلال اللقاء "ان المهرجان هو الحدث السنوي المنتظر الذي يشكل مساحة من المحبة والفرح والتلاقي بين جميع اللبنانين على ارض  القبيات".
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