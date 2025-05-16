شحادة ونصار بحثا في رقمنة وزارة العدل والمحاكم

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التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، وزير العدل في مكتبه في الوزارة، حيث تم التباحث في سبل مكننة والمحاكم، بما في ذلك السجل التجاري، بهدف وضع خطة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.وأكد شحادة أن" الهدف من هذه الخطة هو تحويل تجربة العمل في وزارة العدل إلى نموذج يحتذى به، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمة العامة للمواطن اللبناني".، شدد الوزير على "أهمية هذا التعاون الوزاري"، معتبراً أنه" يعكس فعالية العمل الحكومي المشترك في خدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية".