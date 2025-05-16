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لبنان

بشأن نزع السلاح.. ماذا كشف مصدر عن الحوار بين الرئيس عون و"حزب الله"؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:22
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كشف مصدر مقرب من حزب الله أن "الحوار بين الحزب ورئيس الجمهورية العماد حوزاف عون يحصل بالتوازي على العناوين الكبيرة والتفاصيل". 
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وأضاف لـ"الحدث": "هناك توافق بين الحزب وعون في كثير من نقاط الحوار على تسليم السلاح". 
 
وقال: "الحزب يعلم جيداً حجم الضغط الدولي على رئيس الجمهورية لنزع سلاحه، والرئيس عون يعلم هواجس الحزب من سحب سلاحه ويعمل على تذليل الصعوبات". 
 
وأكد المصدر أن "الحزب يتعاون بالكامل مع عون ويقدم له حلولا تتعلق بسلاحه الثقيل والنوعي". 
 
وتابع قائلاً: "الحزب مقتنع أن العناوين التي رفعها سابقاً وكانت تحتاح للسلاح لم تعد موجودة وهذا يعني أن لا لزوم له بعد اليوم". 
 
وأشار إلى أن "اقتناع الحزب تسليم سلاحه لا يعني التخلي عنه دون مقابل وهو ممكن مقابل مكاسب له كـ"انسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار". 
 
ولفت إلى أن "الحزب سيذهب بعيدا بموضوع تسليم السلاح و"سيحرج" الجميع". 
 
 
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