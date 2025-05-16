إعتصام امام مكتب الاونروا في صيدا في الذكرى الـ77 لنكبة

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نظمت " لتحرير "، اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام مركز خدمات الاونروا في مدينة ، شارك فيه عضو اللجنة المركزية للجبهة تيسير عمار واعضاء قيادة الجبهة في ومنطقة صيدا وممثلو القوى والفصائل السياسية الوطنية والاسلامية والفلسطنية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات الشعبية وأعضاء وأنصار الجبهة.وحيا عضو قيادة الجبهة في صيدا وسيم في كلمة "شعبنا ومقاومته الباسلة في غزة والضفة والقدس"، واكد "التمسك بالاونروا حتى العودة".وألقى كلمة الجبهة عضو القيادة في لبنان خالد ابو سويد، فأكد "أن جريمة النكبة الفلسطينية مازالت متواصلة منذ ٧٧ عاماً وأن اللاجئين في قلب الاستهداف من خلال المجازر والإبادة التي يعيشها شعبنا اليوم في والضفة ومخيماتها والمعاناة المستمرة لملايين اللاجئين في الشتات، ويسعى اليوم لصنع نكبة ثانية، لكن شعبنا أخذ خياره وقراره بمقاومة الاحتلال ومشروعه الاستعماري العدواني متمسكا بأرضه وحقوقه رافضاً كل مشاريع التهجير والتطهير العرقي".ودعا ابو سويد إلى "الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، فالوحدة والمقاومة هما شرطان رئيسيان لكسر الهجمة - ومواجهة الاحتلال والاستيطان وتوفير عناصر القوة من خلال استراتيجية وطنية كفاحية موحدة في ظل البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".كما طالب بـ"تحمل مسؤولياته والتحرك الجدي من أجل وقف الابادة والمجازر التي ترتكب وبحق شعبنا في غزة والضفة"، مؤكداً أن "لاخيار أمام الاحتلال سوى الاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه ورحيله عن أرضنا الفلسطينية".وشدد ابو سويد على "ضرورة حماية الأونروا من الاستهداف الذي تتعرض له وإخراجها من دائرة الابتزاز السياسي والمالي من خلال توفير التمويل المستدام وتحسين الخدمات"، مؤكداً "رفض المساس بالعاملين والموظفين" .وتلا عضو قيادة الجبهة محمود قدورة، مذكرة مطلبية موجهة للمديرة العامة للأونروا في لبنان السيّدة دوروثي كلاوس اكد فيها "التمسك بوكالة الغوث كشاهد حي على قضيةالاجئيين الفلسطينين لحين العودة الى الديار والممتلكات وفق القرار الاممي رقم (١٩٤)."وطالب بـ"تامين التمويل اللازم لزيادة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والشروع في ترميم المنازل الايلة الى السقوط في المخيمات الفلسطينية".وفي نهاية الاعتصام سلم المعتصمون مذكرة موجهة الى كلاوس "تحمل هموم و مطالب أبناء المخيمات".