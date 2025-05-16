في البقاع والضاحية.. صورٌ توثق ما ضبطته "الريجي"

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أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، بأن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كمية من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة على اختلافها نتيجه عمليتَي دهم في بلدة البقاعية، وفي منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت.وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختصّ.