21
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري في ذكرى استشهاد المفتي خالد: اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية
Lebanon 24
16-05-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
الرئيس سعد الحريري
عبر "إكس": "في ذكرى استشهاد مفتي
الجمهورية اللبنانية
الشيخ حسن
خالد ، نستذكر قامة وطنية ، جسّدت الإعتدال والوحدة ، في مراحل صعبة مرَّ بها
لبنان
، كان صوتاً للحق ، وضميراً للناس ، ورمزاً للكرامة الوطنية. اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية ، ويبقى في ضمير وذاكرة اللبنانيين ، شهيداً للوطن والعيش الواحد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ذكرى إغتيال المفتي خالد: الدور الوطني للطائفة السنّية مستهدف
Lebanon 24
في ذكرى إغتيال المفتي خالد: الدور الوطني للطائفة السنّية مستهدف
16/05/2025 19:40:09
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي في ذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد: نرى إنطلاقة سوريا الجديدة
Lebanon 24
ريفي في ذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد: نرى إنطلاقة سوريا الجديدة
16/05/2025 19:40:09
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت
Lebanon 24
المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت
16/05/2025 19:40:09
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: المفتي خالد حمل رسالة وحدة لبنان
Lebanon 24
مخزومي: المفتي خالد حمل رسالة وحدة لبنان
16/05/2025 19:40:09
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
12:21 | 2025-05-16
16/05/2025 12:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
12:19 | 2025-05-16
16/05/2025 12:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
Lebanon 24
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
12:07 | 2025-05-16
16/05/2025 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
Lebanon 24
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
12:06 | 2025-05-16
16/05/2025 12:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
Lebanon 24
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
12:02 | 2025-05-16
16/05/2025 12:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
13:40 | 2025-05-15
15/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
15:53 | 2025-05-15
15/05/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
16:37 | 2025-05-15
15/05/2025 04:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2025-05-16
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
12:19 | 2025-05-16
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
12:07 | 2025-05-16
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
12:06 | 2025-05-16
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
12:02 | 2025-05-16
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
12:01 | 2025-05-16
الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" المكتملة للانتخابات البلدية والاختيارية
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 19:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24