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لبنان

الحريري في ذكرى استشهاد المفتي خالد: اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:20
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر "إكس": "في ذكرى استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ، نستذكر قامة وطنية ، جسّدت الإعتدال والوحدة ، في مراحل صعبة مرَّ بها لبنان ، كان صوتاً للحق ، وضميراً للناس ، ورمزاً للكرامة الوطنية. اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية ، ويبقى في ضمير وذاكرة اللبنانيين ، شهيداً للوطن والعيش الواحد".
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