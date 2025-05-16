الحريري في ذكرى استشهاد المفتي خالد: اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية

كتب عبر "إكس": "في ذكرى استشهاد مفتي خالد ، نستذكر قامة وطنية ، جسّدت الإعتدال والوحدة ، في مراحل صعبة مرَّ بها ، كان صوتاً للحق ، وضميراً للناس ، ورمزاً للكرامة الوطنية. اغتيل لأنه رفض الخضوع للوصاية ، ويبقى في ضمير وذاكرة اللبنانيين ، شهيداً للوطن والعيش الواحد".

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