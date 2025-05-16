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لبنان

على اوتوستراد الزهراني... جريحة في حادث سير ''مروع''! (صورة)

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:26
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سقطت امرأة  جريحة جراء حادث سير على اوتوستراد الزهراني -صور في محلة القاسمية، وقد عمل فريق من مركز الخرايب التطوعي  في كشافة الرسالة على اسعافها، ونقلها الى المستشفى. (الوكالة الوطنية)
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