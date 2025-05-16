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لبنان

منسى عرض الاوضاع مع النائب الرياشي والتقى رئيس ديوان المحاسبة

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:33
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب ملحم الرياشي، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.
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كما استقبل اللواء منسى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الشؤون القانونية والقضائية ذات الصلة.

والتقى وزير الدفاع الوطني كلاً من سليمان عبيد نجل النائب والوزير الراحل جان عبيد، وعلي يعقوب نجل الشيخ حسن يعقوب، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير ، وتناول البحث معهم مواضيع مختلفة ذات طابع اجتماعي وإنساني. (الوكالة الوطنية)
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