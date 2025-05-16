منسى عرض الاوضاع مع النائب الرياشي والتقى رئيس ديوان المحاسبة

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم النائب ، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الراهنة.كما استقبل اللواء منسى القاضي ، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من والقضائية ذات الصلة.والتقى الوطني كلاً من سليمان عبيد نجل النائب والوزير الراحل ، وعلي يعقوب نجل الشيخ ، السابق لمؤسسة مياه وجبل نصير ، وتناول البحث معهم مواضيع مختلفة ذات طابع اجتماعي وإنساني. (الوكالة الوطنية)