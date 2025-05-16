الجميّل: هذا هو المرشّح الشيعي الذي تحالفنا معه في زحلة

قال " " الجميّل لسنا متحالفين مع " " في ، والمرشح الشيعي الحالي على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية".

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ودعا الجميّل في حديثٍ لـ"الجديد"، إلى "عدم الذهاب نحو التشطيب الطائفي في ، والإقتراع بشكل يضمن التوازن والمناصفة في العاصمة".