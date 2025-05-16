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لبنان

الجميّل: هذا هو المرشّح الشيعي الذي تحالفنا معه في زحلة

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:38
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قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل لسنا متحالفين مع "الثنائي الشيعي" في زحلة، والمرشح الشيعي الحالي على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية".
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ودعا الجميّل في حديثٍ لـ"الجديد"، إلى "عدم الذهاب نحو التشطيب الطائفي في بيروت، والإقتراع بشكل يضمن التوازن والمناصفة في العاصمة".
 
 
 
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