عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا

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ترأس رئيس الحكومة الدكتور اجتماعا عقد بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية المؤلفة من وزراء المالية ، الدفاع ، الداخلية والبلديات والعمل ، والمكلفة بتحسين أوضاع العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم.وتقرر في الاجتماع متابعة النظر في الموضوع الاسبوع المقبل، على ان يتم البت فيه قبل نهاية الشهر في ضوء الدراسة التي تعدها . (الوكالة الوطنية)