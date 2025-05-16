Advertisement

لبنان

عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:38
A-
A+

Doc-P-1361317-638830070625879507.jpeg
Doc-P-1361317-638830070625879507.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام اجتماعا عقد بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية المؤلفة من وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى، الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعمل محمد حيدر، والمكلفة بتحسين أوضاع العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم.
Advertisement

وتقرر في الاجتماع متابعة النظر في الموضوع الاسبوع المقبل، على ان يتم البت  فيه قبل نهاية الشهر في ضوء الدراسة التي تعدها وزارة المالية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
في السرايا.. اجتماع يخصّ مراقبة الحدود ومكافحة التهريب وهذا ما تقرّر
lebanon 24
16/05/2025 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في عيد العمال: التزام بالعمل على تحسين اوضاعهم وحماية حقوقهم
lebanon 24
16/05/2025 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في بلدية علي النهري لتحسين الخدمات وتعزيز السلامة
lebanon 24
16/05/2025 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إسرائيل تقرر بعد اجتماع أمني الرد على الصاروخ الذي أطلق من اليمن
lebanon 24
16/05/2025 19:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:21 | 2025-05-16
12:19 | 2025-05-16
12:07 | 2025-05-16
12:06 | 2025-05-16
12:02 | 2025-05-16
12:01 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24