بالأسماء... رؤساء بلديّات جدد في اقليم الخروب

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انتخب اليوم في مكتب قائمقام وبحضورها في ، رئيساً لبلدية ، والمهندس علي محمد شلاق نائباً للرئيس.وايضا، انتخب اليوم في مكتب قائمقام وبحضورها في بيت الدين، حسان رئيساً لبلدية ، و نائباً للرئيس.وانتخب ظهر اليوم في مكتب قائمقام الشوف مارلين ، في بيت الدين، بوعرم رئيساً لبلدية البرجين- المريجات في اقليم الخروب، وعفيف ميشال نائباً للرئيس . (الوكالة الوطنية)