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لبنان

بالأسماء... رؤساء بلديّات جدد في اقليم الخروب

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:56
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انتخب اليوم في مكتب قائمقام الشوف مارلين قهوجي وبحضورها في بيت الدين، الدكتور محمد عمر شعبان رئيساً لبلدية سبلين، والمهندس علي محمد شلاق نائباً للرئيس.
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وايضا، انتخب اليوم في مكتب قائمقام الشوف مارلين قهوجي وبحضورها في بيت الدين،  حسان محمد ابو ضاهر رئيساً لبلدية الزعرورية، و نزار محمد شمس الدين نائباً للرئيس.
وانتخب ظهر اليوم في مكتب  قائمقام الشوف مارلين قهوجي، في بيت الدين، محمد عبد العزيز بوعرم رئيساً لبلدية البرجين- المريجات في اقليم الخروب، وعفيف ميشال لطفي نائباً للرئيس . (الوكالة الوطنية)
 
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