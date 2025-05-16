إقفال مطعم لبيع الفروج

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نفذ فريق من مفتشي مكتب مصلحة الصحة الإقليمية في محافظة الجنوبي سلسلة جولات ميدانية على مجموعة من الملاحم والأفران، إضافة إلى مطعم للفروج في مدينة ، بهدف مراقبة التزامها بالمعايير الصحية لجهة الحفاظ على جودة وسلامة الاغذية التي يقدمونها للمواطنين.وثبت بنتيجتها التزامها بالمعايير المطلوبة، إلا أن مطعم الفروج تمّ اقفاله بناء لإشارة المختص لمخالفته الشروط الصحية.