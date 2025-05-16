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لبنان

إقفال مطعم لبيع الفروج

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:08
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نفذ فريق من مفتشي مكتب مصلحة الصحة الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي سلسلة جولات ميدانية على مجموعة من الملاحم والأفران، إضافة إلى مطعم للفروج في مدينة صيدا، بهدف مراقبة التزامها بالمعايير الصحية لجهة الحفاظ على جودة وسلامة الاغذية التي يقدمونها للمواطنين. 
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وثبت بنتيجتها التزامها بالمعايير المطلوبة، إلا أن مطعم الفروج تمّ اقفاله بناء لإشارة القضاء المختص لمخالفته الشروط الصحية.
 
 
 
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