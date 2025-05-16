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لبنان

جابرالتقى رسامني وسفير بريطانيا وعطية

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:33
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كشف وزير المالية ياسين جابر "أن مجلس الوزراء وفي جلسته الأخيرة أحال بمرسوم حمل الرقم 217 إلى مجلس النواب، مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، كان أعده جابر ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء، على أن تقوم لجنتا المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي بدراسته ليصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة".
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ولفت جابر أنه و"في موضوع المياه فقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية التوقيع مع البنك الدولي قرضا بقيمة 256 مليون دولار على أن يصار إلى تحويله بشكل عاجل عبر مشروع قانون إلى المجلس النيابي للسير به وفق الأصول".

وفي مجال آخر، عقد الوزير جابر في مكتبه في الوزارة إجتماعا مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خُصص للبحث في المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت وتطوير عمله وتجهيزه بمعدات السكانر.

وكان الوزير جابر التقى اليوم السفير البريطاني في لبنان hamish cowell وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، بحيث أكّد  "أن الحكومة ماضية في خطتها الإصلاحية، مشددا على ضرورة مساعدة بلاده والمجتمع الدولي لبنان بشكل أكثر فعالية خصوصا لجهة إلزام اسرائيل بالتقيد بوقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701"، معتبرا "أن الاستقرار الأمني واحد من أهم العوامل التي تخلق مناخات لاستقرار اقتصادي وتشرع مجالات النمو وتشجع جذب الاستثمار".

كما التقى جابر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وبحث معه شؤوناً ترتبط بمسائل تهم الجانبين. (الوكالة الوطنية)
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