شاهدوا الرئيس عون في مقعده المدرسي بعد أكثر من أربعة عقود

وصل رئيس الجمهورية العماد ، إلى مدرسة " " لحضور القدّاس الذي يقام لمناسبة عيد شفيع المدرسة، القدّيس دو لاسال، وذلك بدعوة من إدارة المدرسة ورابطة الخريجين فيها، والرئيس عون أحد خريجيها.

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وجال في ارجاء المدرسة وتفقد الصف الذي درس فيه سنة ١٩٧٩ حيث التقى مجموعة من رفاقه وأساتذته.