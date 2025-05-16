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لبنان

شاهدوا الرئيس عون في مقعده المدرسي بعد أكثر من أربعة عقود

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:50
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وصل رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون، إلى مدرسة "مون لاسال" لحضور القدّاس الذي يقام لمناسبة عيد شفيع المدرسة، القدّيس جان باتيست دو لاسال، وذلك بدعوة من إدارة المدرسة ورابطة الخريجين فيها، والرئيس عون أحد خريجيها.
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وجال الرئيس عون في ارجاء المدرسة وتفقد الصف الذي درس فيه سنة ١٩٧٩ حيث التقى مجموعة من رفاقه وأساتذته.
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