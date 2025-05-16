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لبنان

رسامني استقبل تماضر قوتلي ومارغريت كيروز

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:19
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل،فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة اليوم المديرة الإقليمية لشركة طيران الإمارات في منطقة المشرق العربي (لبنان، الأردن وسوريا) السيدة تماضر قوّتلي ونائبة مدير خدمات المطار في بيروت لدى الشركة السيدة مارغريت كيروز
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وتم في  خلال اللقاء بحث قضايا ذات صلة بقطاع النقل الجوي. (الوكالة الوطنية)
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