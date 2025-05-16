رسامني استقبل تماضر قوتلي ومارغريت كيروز

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، ، في مكتبه في الوزارة اليوم المديرة الإقليمية لشركة في منطقة (لبنان، وسوريا) السيدة تماضر قوّتلي ونائبة مدير خدمات في لدى الشركة السيدة مارغريت .وتم في خلال اللقاء بحث قضايا ذات صلة بقطاع النقل الجوي. (الوكالة الوطنية)