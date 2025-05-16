تطوّر جديد يتعلّق "بجريمة المدينة الرياضية".. قوى الأمن أوقفت سوريّاً وهذا ما اعترف به

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتوقيف في قوى الأمن الدّاخلي أحد المتورطين بجريمة قتل شاب في محلّة المدينة الرياضيّة بتاريخ 24-4-2025، ومن خلال المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة ومكان وجود متورّط ثانٍ في الجريمة في المحلّة ذاتها، وهو المدعو:ل. س. ش. (مواليد عام 2007، سوري)أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه به وتوقيفه، بما أمكن من السّرعة بالتّنسيق مع .بتاريخ 7-5-2025، وبعد مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة المذكورة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخصَين آخرَين بتنفيذ جريمة القتل، وذلك أثناء قيامهم بمحاولة سلب الضّحية – المجهول من قبلهم – حيث أقدموا على شهر سكاكين بوجهه فحاول مقاومتهم إلا أنّهم قاموا بطعنه طعنات عدّة، وسرقوا هاتفه الخلوي ولاذوا بالفرار. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.العمل مستمر لتوقيف المتورّط الثّالث.