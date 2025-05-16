اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط لبحث التطورات الراهنة والأوضاع العامة

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اجرى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور اتصالا هاتفيا برئيس ، تخلله الحديث عن قضايا الطائفة الداخلية والوضع المتطور في في ضوء المستجدات على الساحة العربية واعلان الرئيس الأميركي رفع عن سوريا، الامر الذي يستوجب التعاطي الايجابي مع المرحلة الجديدة.من جهة ثانية التقى الشيخ ابي المنى في منزله في ، عضو كتلة "اللقاء " النائب ، وتم البحث في شؤون تتعلق بالبيت الداخلي والوضع العام، وسبل التكيّف مع التطورات الحاصلة على مستوى والمنطقة. (الوكالة الوطنية)