مطر: مبارك لطرابلس مجلسها البلدي الجديد بعد طول انتظار

كتب النائب ، على منصة "أكس": "مبارك لطرابلس مجلسها البلدي الجديد، بعد طول انتظار والكثير من المنافسة، مع أننا ندرك أن الدخول إلى المجلس في وضعه وظروفه اليوم، لا يمكن أن يكون "مباركا"، إلا بعد تحقيق التغيير والإنجازات المطلوبة من الأعضاء الذين يطلب منهم الكثير اليوم، وأكثر ما يطلب منهم هو التحلي بالمسؤولية بجدية وبذل الجهود للتعاون والانسجام ضمن فريق عمل واحد يقدم للمدينة لا يخذلها، ويحظى بثقة الطرابلسيين لا ريبتهم. وإنّنا اليوم لا نعود إلى الوراء ولا للحظة، بل نريد أن نبدأ صفحة جديدة لا يكتب عليها إلا الانسجام والتوفيق بإذن الله وبجهود الأعضاء الجدد الذين نتمنى لهم مجلسا يشهد لهم لا عليهم".

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