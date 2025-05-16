21
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: مبارك لطرابلس مجلسها البلدي الجديد بعد طول انتظار
Lebanon 24
16-05-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
إيهاب مطر
، على منصة "أكس": "مبارك لطرابلس مجلسها البلدي الجديد، بعد طول انتظار والكثير من المنافسة، مع أننا ندرك أن الدخول إلى المجلس في وضعه وظروفه اليوم، لا يمكن أن يكون "مباركا"، إلا بعد تحقيق التغيير والإنجازات المطلوبة من الأعضاء الذين يطلب منهم الكثير اليوم، وأكثر ما يطلب منهم هو التحلي بالمسؤولية بجدية وبذل الجهود للتعاون والانسجام ضمن فريق عمل واحد يقدم للمدينة لا يخذلها، ويحظى بثقة الطرابلسيين لا ريبتهم. وإنّنا اليوم لا نعود إلى الوراء ولا للحظة، بل نريد أن نبدأ صفحة جديدة لا يكتب عليها إلا الانسجام والتوفيق بإذن الله وبجهود الأعضاء الجدد الذين نتمنى لهم مجلسا يشهد لهم لا عليهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤشّر في صورة.. هل حسم "عبيد" تموضعه في المجلس البلدي لطرابلس؟
Lebanon 24
مؤشّر في صورة.. هل حسم "عبيد" تموضعه في المجلس البلدي لطرابلس؟
16/05/2025 19:42:28
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لاختيار الطرابلسيِّين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات ولضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة
Lebanon 24
ميقاتي: لاختيار الطرابلسيِّين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات ولضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة
16/05/2025 19:42:28
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
داريا تحتفل بمجلسها البلدي الجديد: وحدة وثقة ومسؤولية
Lebanon 24
داريا تحتفل بمجلسها البلدي الجديد: وحدة وثقة ومسؤولية
16/05/2025 19:42:28
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
افرام استقبل المجلس البلدي الجديد في جونية: على الإنماء أن يقود السياسة
Lebanon 24
افرام استقبل المجلس البلدي الجديد في جونية: على الإنماء أن يقود السياسة
16/05/2025 19:42:28
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
بلديات 2025
تابع
قد يعجبك أيضاً
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
12:21 | 2025-05-16
16/05/2025 12:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
Lebanon 24
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
12:19 | 2025-05-16
16/05/2025 12:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
Lebanon 24
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
12:07 | 2025-05-16
16/05/2025 12:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
Lebanon 24
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
12:06 | 2025-05-16
16/05/2025 12:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
Lebanon 24
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
12:02 | 2025-05-16
16/05/2025 12:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
13:40 | 2025-05-15
15/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
15:53 | 2025-05-15
15/05/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
16:37 | 2025-05-15
15/05/2025 04:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:21 | 2025-05-16
عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!
12:19 | 2025-05-16
نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
12:07 | 2025-05-16
في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟
12:06 | 2025-05-16
تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور
12:02 | 2025-05-16
وهاب: هل يستطيع الشرع فعلها أم يتعثر؟
12:01 | 2025-05-16
الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" المكتملة للانتخابات البلدية والاختيارية
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 19:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24