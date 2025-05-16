قائد الجيش استقبل السفير الهنغاري ومتروبوليت أبرشية بصرى وحوران للروم الأرثوذكس

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، السفير الهنغاري في فيرينك تشيلاج، يرافقه العقيد جولياس، ورئيس البعثة ورئيس أركان لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل متروبوليت أبرشية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس سعد، وتم التداول في شؤون مختلفة.