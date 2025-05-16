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لبنان

"زفت إنتخابي" في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2025 | 11:21
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من المُرتقب أن تشهد مناطق عدة في جنوب لبنان قريباً، عمليات "تعبيد" وتزفيت ضخمة، فيما قيل إنّ هذا الأمر قد يحصل قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم 24 أيار الجاري.
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مصادر مواكبة قالت إنَّ عمليات التعبيد هذه ستحصل إثر قرار صادر عن وزارة الأشغال، وبالتالي لا علاقة للبلديات بها ولا حتى بموسم الانتخابات، ذلك أن الكشوفات المرتبطة بتلك الطرقات مقدمة مُسبقاً ومنذ أكثر من 7 أشهر.
 
ومن المناطق التي سيشمها التعبيد، بحسب المصادر، حاروف، عدلون والغازية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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