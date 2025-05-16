"زفت إنتخابي" في الجنوب؟

من المُرتقب أن تشهد مناطق عدة في قريباً، عمليات "تعبيد" وتزفيت ضخمة، فيما قيل إنّ هذا الأمر قد يحصل قبيل والاختيارية المقررة يوم 24 أيار الجاري.

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مصادر مواكبة قالت إنَّ عمليات التعبيد هذه ستحصل إثر قرار صادر عن وزارة الأشغال، وبالتالي لا علاقة للبلديات بها ولا حتى بموسم الانتخابات، ذلك أن الكشوفات المرتبطة بتلك الطرقات مقدمة مُسبقاً ومنذ أكثر من 7 أشهر.

ومن المناطق التي سيشمها التعبيد، بحسب المصادر، ، والغازية.