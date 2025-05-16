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لبنان

مأساة على شاطئ في بيروت.. هذا ما حصل مع "محمد"

Lebanon 24
16-05-2025 | 11:36
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توفيَ الشاب محمد حسين، من مخيم برج البراجنة، وذلك إثر غرقه على شاطئ الرملة البيضاء - بيروت.
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وعلى الأثر، عملت فرق الإنقاذ على انتشال جثته، ونُقلت إلى إحدى المستشفيات.
 
 
 
 
 
 
 
 
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