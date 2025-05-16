رئيس الحكومة وصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية

وصل الدكتور ، اليوم الجمعة، إلى ، على رأس وفد يضم والمغتربين يوسف رجي ووزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيل في الرابعة والثلاثين، التي ستعقد في العاصمة .

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وكان الحكومة وزير الخارجية حسين في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق.



كما شارك في مراسم الاستقبال لمجلس الوزراء الدكتور حميد .



ورحب الوزير حسين بالرئيس سلام، مؤكدا "أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان"، ومشيرا إلى "الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين ".



وأوضح الوزير حسين أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي، في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، مما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".



، عبر الرئيس سلام عن شكره وامتنانه لـ"حكومة العراق وشعبه على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة"، مشيدا بـ"دور بغداد التاريخي في لم الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء"، مؤكدا "أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة الراهنة والتحديات المشتركة".

هذا وسيلتقي سلام الليلة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفلسطيني .