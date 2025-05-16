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لبنان
رئيس الحكومة وصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
Lebanon 24
16-05-2025
|
11:33
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وصل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
، اليوم الجمعة، إلى
العراق
، على رأس وفد يضم
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي ووزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيل
لبنان
في
القمة العربية
الرابعة والثلاثين، التي ستعقد في العاصمة
بغداد
.
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وكان
نائب رئيس
الحكومة
العراقية
وزير الخارجية
فؤاد
حسين في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق.
كما شارك في مراسم الاستقبال
الأمين العام
لمجلس الوزراء الدكتور حميد
الغزي
.
ورحب الوزير حسين بالرئيس سلام، مؤكدا "أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان"، ومشيرا إلى "الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين
الدول الأعضاء
".
وأوضح الوزير حسين أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي، في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، مما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".
من جهته
، عبر الرئيس سلام عن شكره وامتنانه لـ"حكومة العراق وشعبه على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة"، مشيدا بـ"دور بغداد التاريخي في لم الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء"، مؤكدا "أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة
القضايا
الراهنة والتحديات المشتركة".
هذا وسيلتقي سلام الليلة، رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني والرئيس الفلسطيني
محمود عباس
.
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