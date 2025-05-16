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لبنان

الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" المكتملة للانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:01
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تم الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية خلال تجمع شعبي أقيم في باحة كنيسة مار اليان. وتضم اللائحة 15 مرشحاً، وتشكل فريقاً مكتمل العدد، وتحظى بدعم حزب "القوات اللبنانية" إلى جانب عدد من العائلات في البلدة.
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