الإعلان عن لائحة "نبض رأس بعلبك" المكتملة للانتخابات البلدية والاختيارية

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تم الإعلان عن لائحة "نبض " الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية خلال تجمع شعبي أقيم في باحة مار اليان. وتضم اللائحة 15 مرشحاً، وتشكل فريقاً مكتمل العدد، وتحظى بدعم حزب " " إلى جانب عدد من العائلات في البلدة.