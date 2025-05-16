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لبنان

تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق صور

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:06
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يحلّق الطيران الاستطلاعي والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علو منخفض فوق أجواء مدينة صور.
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