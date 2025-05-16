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لبنان

في طرابلس.. ما جديد حادثة مقتل الشاب أحمد المصول؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:07
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نفذ أهالي وأصدقاء الشاب أحمد المصول، وقفة احتجاجية في محلة دوار أبو علي - طرابلس للمطالبة بتوقيف المتورطين في مقتله، بعدما سقط ضحية جديدة للسلاح المتفلت في المدينة.
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وكان أحمد قد فارق الحياة متأثراً بجراحه قبل نحو ثلاثة أسابيع إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ خلال إشكال وقع بين شخصين في المحلة نفسها.
 
 
وبحسب المعلومات، فإن المتورطين في الحادث ما زالوا متوارين عن الأنظار حتى اللحظة، ما دفع ذوي الشاب المغدور إلى المطالبة بالعدالة ومناشدة الجهات المعنية للإسراع في توقيف الجناة وعدم التساهل مع مرتكبي هذه الجريمة.
وخلال الاعتصام، سُجل انتشار لعناصر وآليات الجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
 
 
 
 
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