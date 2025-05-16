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لبنان

عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:21
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ العدو الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت أطراف مدينة الخيام في جنوب لبنان.
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وذكرت المصادر أنَّ عملية التمشيط حصلت من تل الحمامص حيث يتمركز العدو الإسرائيلي فيها داخل الأراضي اللبنانية.
 
وتزامنت هذه العملية مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق مدينتي صور وصيدا.
 
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