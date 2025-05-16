عاجل من الجنوب.. رصاص إسرائيلي يطال الخيام!

أفادت معلومات " " بأنَّ العدو أقدم على تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت أطراف في .

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وذكرت المصادر أنَّ عملية التمشيط حصلت من تل الحمامص حيث يتمركز العدو الإسرائيلي فيها داخل الأراضي .

وتزامنت هذه العملية مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق مدينتي صور وصيدا.