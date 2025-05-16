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لبنان

الرفاعي: محور المقاومة يتعافى والتطبيع في لبنان لن يمر

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:40
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نظّم "ملتقى كتاب العرب والأحرار" مؤتمرًا في بيروت تحت عنوان: "وحدة المقاومة وتكاتفها لكسر كل المؤامرات على صخرة صمودها"، بحضور نخبة من العلماء والخبراء الاستراتيجيين والمحللين والإعلاميين، إضافة إلى شخصيات رسمية من اليمن وعدد من الدول العربية والإسلامية، من بينهم المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي.
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وفي كلمته، أكد الشيخ الرفاعي "متابعة مسيرة محور المحور السيد حسن نصرالله"، مشددًا على أن "العدو الإسرائيلي يتعامل معنا بلغة الأرقام ويراقب رموزنا، لكنه لن يتمكن من كسر عقيدتنا الراسخة في مواجهة الصهاينة والتصدي لقوى الاستكبار العالمي".

وأشار الرفاعي إلى أن "اليمن، بصموده ومقاومته، يثبت اليوم دعمه لغزة ويسهم في إفشال محاولات تفكيك محور المقاومة"، مضيفًا أن "قوى المقاومة في المحور بدأت بالتعافي، والتصدي للمخططات مستمر، والتطبيع في لبنان لن يجد طريقًا للنجاح".

وتوجه الرفاعي برسالة إلى سوريا قائلاً: "نحن نؤمن أن ما يعبّر عن حقيقة سوريا هو ما وصفها به السيد حسن نصرالله، بأنها سوريا الأسد، سوريا المقاومة، التي تبقى صامدة بقيادتها وشعبها وجيشها في وجه الأطماع الإسرائيلية، وتستمر بدعمها لحركات المقاومة. ومع هذا المسار، نحن على موعد مع وعد الله بالنصر".
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