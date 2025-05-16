الرفاعي: محور المقاومة يتعافى والتطبيع في لبنان لن يمر

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نظّم "ملتقى كتاب العرب والأحرار" مؤتمرًا في تحت عنوان: "وحدة وتكاتفها لكسر كل المؤامرات على صخرة صمودها"، بحضور نخبة من العلماء والخبراء الاستراتيجيين والمحللين والإعلاميين، إضافة إلى شخصيات رسمية من اليمن وعدد من والإسلامية، من بينهم المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ .وفي كلمته، أكد الشيخ "متابعة مسيرة محور المحور "، مشددًا على أن "العدو يتعامل معنا بلغة الأرقام ويراقب رموزنا، لكنه لن يتمكن من كسر عقيدتنا الراسخة في مواجهة والتصدي لقوى الاستكبار العالمي".وأشار الرفاعي إلى أن "اليمن، بصموده ومقاومته، يثبت اليوم دعمه لغزة ويسهم في إفشال محاولات تفكيك محور المقاومة"، مضيفًا أن "قوى المقاومة في المحور بدأت بالتعافي، والتصدي للمخططات مستمر، والتطبيع في لن يجد طريقًا للنجاح".وتوجه الرفاعي برسالة إلى قائلاً: "نحن نؤمن أن ما يعبّر عن حقيقة سوريا هو ما وصفها به السيد ، بأنها ، سوريا المقاومة، التي تبقى صامدة بقيادتها وشعبها وجيشها في وجه الأطماع ، وتستمر بدعمها لحركات المقاومة. ومع هذا المسار، نحن على موعد مع وعد الله بالنصر".