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لبنان

الموعد كُشف... أورتاغوس إلى لبنان في هذا التاريخ!

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:33
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أن "نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستزور لبنان نهاية الأسبوع المقبل". 
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