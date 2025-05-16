عبد الساتر: وجود الرئيس جوزاف عون يطمئننا ويضع فينا الأمل بمستقبل أفضل

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كما جال في ارجاء المدرسة، والتقى تلامذتها ودخل الى الصف الذي تلقى فيه دروسه، وشارك في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيستها.



وكان وصل الى مدرسة "الفرير- مون لاسال" في عين سعادة، بعد ظهر اليوم، حيث استقبله المنسق العام لاخوة لاسال في الأخ اندريه غوتييه، مدير المدرسة جيلبير حلال، رئيس رابطة خريجي المدرسة ، الأمينة العامة ديزيريه غصوب، وإيلي الداية من المتخرجين.



ثم، انتقل الرئيس عون إلى المدرسة للمشاركة في القداس الإلهي الذي تم الاحتفال به لمناسبة ذكرى القديس جان باتيست دو لاسال، وللدعاء بالتوفيق لرئيس الجمهورية في مهامه وأهدافه للنهوض بلبنان والسير به نحو شاطئ الأمان.



لبى رئيس الجمهورية العماد دعوة رابطة قدامى خريجي مدرسة "الفرير- مون لاسال" عين ، وأمضى ساعات مميزة في المدرسة التي تلقى فيها علومه، واستعاد لحظات سعيدة من حياته قضاها برفقة زملاء له في دفعة خريجي عام 1982.كما جال في ارجاء المدرسة، والتقى تلامذتها ودخل الى الصف الذي تلقى فيه دروسه، وشارك في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيستها.وكان وصل الى مدرسة "الفرير- مون لاسال" في عين سعادة، بعد ظهر اليوم، حيث استقبله المنسق العام لاخوة لاسال في الأخ اندريه غوتييه، مدير المدرسة جيلبير حلال، رئيس رابطة خريجي المدرسة ، الأمينة العامة ديزيريه غصوب، وإيلي الداية من المتخرجين.ثم، انتقل الرئيس عون إلى المدرسة للمشاركة في القداس الإلهي الذي تم الاحتفال به لمناسبة ذكرى القديس جان باتيست دو لاسال، وللدعاء بالتوفيق لرئيس الجمهورية في مهامه وأهدافه للنهوض بلبنان والسير به نحو شاطئ الأمان.

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وعند دخوله الى الكنيسة، علا التصفيق ترحيباً بالرئيس حرص على إلقاء التحية على الموجودين، وحرص على مصافحة الجالسين في الصف الاول، ومنهم وزيرا الصناعة والاعلام جو الخوري وبول ، والنائبان وسيمون ابي ، وفعاليات تربوية وكبار الموظفين من خريجي المدرسة.



بداية، رحب الزائر العام لمدارس "الفرير" في الشرق الاوسط الاخ حبيب زريبي بالرئيس عون ومطران للموارنة بولس عبد الساتر، وقال: "جاء في كتاب معايير الهوية للمؤسسة اللسالية



" يوحنا دو لاسال أراد لتلاميذه أن يكونوا مواطنين صالحين ومسيحيين ملتزمين "De bons chrétiens et de bons citoyens ، وها هي مدرسة المون لاسال تلتزم وتنفذ ما طلب قديسها وشفيعها، فنحن بحضرة تلميذين من تلامذتها: مواطن صالح بامتياز فخامة الرئيس، ومسيحي ملتزم بكليته صاحب السيادة، فأهلا بكما في عائلتكما وبين اخوانكما. فخامة الرئيس إن هذا اليوم مميز، إذ نحتفل فيه بذكرى قديس منه نستلهم القيم نزرعها في قلوب طلابنا حبات صغيرة نرويها أخلاقا ووطنية ومبادئ روحية فتنمو دوحة تتشبث جذورها في عمق اعماق تراب لبنان وتمتد اغصانها لتظلل الوطن كل الوطن".







أضاف: "انه لشرف كبير أن تستقبلك هذه المدرسة يوم كنت طالبا ويوم غدوت عماد الوطن، واليوم حين أصبحت أمل المواطنين. هذه المدرسة التي تحمل إلى جانب رسالة التعليم رسالة بناء الإنسان والمواطن الصالح. كما أرحب بكل اعتزاز بسيادة راعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام في مدرسته، إذ هو ابن المون لاسال الذي حمل قيمها فرفعها إلى أسمى مراتب الخدمة والعطاء حتى أصبح رمزا يحتذى في الايمان والقيادة الروحية".



وتابع: "يوحنا دو لاسال لم يكن فقط رجل إيمان، بل عاش بين الناس، شعر بآلامهم، أدرك عطشهم إلى المعرفة والعلم، فكانت الرسالة اللسالية المبنية على الثقافة والمحبة والعدالة وخدمة الآخرين وخصوصا المعوزين منهم. انها القيم التي كنا وما زلنا وسنبقى نرتكز عليها في تربية طلابنا".



وأردف: "فخامة الرئيس، إن حضوركم اليوم بيننا هو رسالة عميقة تثبت أن الدولة ترافق المدرسة، وأن السياسة الحقيقية تبدأ من هنا من الصفوف والملاعب، من دفاتر التلاميذ واحلامهم، وأن السياسة والتربية هدفهما واحد وطن يستحقه أبناؤه، وابناء يستحقون وطنهم".



وختم: "فخامة الرئيس وسيادة الأسقف، باسمي وباسم رهبنة إخوة المدارس – الفرير وباسم كل الحاضرين أشكركم على تلبية دعوة رابطة قدامى المون لاسال فوجودكم في هذا الصرح التعليمي يعبر عن ثقتكم بالرسالة التربوية وايمانكم بأن السياسة هي فلسفة الجسد والتربية هي فلسفة الروح، والجسد والروح لا ينفصلان. عشتم عاشت المون لاسال، وليحيا لبنان".



عبد الساتر



ثم ترأس المطران عبد الساتر القداس الإلهي، الذي عاونه فيه الاب بيار ابي صالح والأب شربل بشعلاني.



وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى عظة قال فيها: "ها نحن نلتقي من جديد لنحتفل سويّة بعيد القديس جان باتيست دو لاسال، مؤسّس جمعيّة إخوة المدارس المسيحيّة، الذي تحرّك قلبه لمّا رأى العديد من أطفال زمانه يعيشون في الطرق من دون علم ومن دون مستقبل. فترك بيته وباع ما يملك في سبيل تعليمهم وتربيتهم على القيم المسيحيّة والإنسانيّة الصحيحة، يساعده متطوّعون تركوا أيضا عائلاتهم وتبعوه وكرَّسوا حياتهم لهذه الرسالة. وبدأت المسيرة التي لا تزال مستمرّة حتى يومنا بنعمة الله وبسخاء القلوب المُحبَّة التي تتكرّس لهذه الخدمة. وها نحن نلتقي أيضا بالفرح حول فخامة رئيس الجمهورية العماد عون الذي هو من قدامى هذه المدرسة ويحمل في قلبه محبّة لبنان بكلّ مناطقه وأهله".



أضاف: "فخامة الرئيس، نحن نوقن عِظَم التحديات التي تواجهونها منذ تولّيكم خدمة الرئاسة وصعوبة المهمّة. فنحن لا نزال نذكر كيف كانت حال البلد قبلكم. ونحن نلمس كيف تعملون بكد ومن دون راحة وبصمت وبكثير من الروية والصبر ومن دون أن تستفزوا أحدا، وبالتعاون مع باقي المسؤولين المخلصين لتعيدوا إلى لبنان عافيته ورونقه ليعود وطن الإنسان والكرامة والتلاقي. وإنّنا نُدرك أيضًا أنَّ نجاحكم في مهمتكم يستوجب أن يقف إلى جانبكم شعب ومسؤولون يواجهون معكم الفساد، ويعملون بذهنيَّة جديدة بعيدة من ذهنيّة التجّار وبعيدة من التعصّب. فخامة الرئيس، وجودكم على رأس الدولة يطمئننا ويضع فينا الأمل بمستقبل أفضل. تأكدوا من محبّتنا لكم ومن صلاتنا لأجلكم ولباقي المسؤولين ليلهمكم الربّ ما فيه خير الوطن والمواطن".



وتابع: "نعمل في مؤسساتنا التربوية على تأمين المعرفة والمهارات التي يحتاجها طلابنا وطالباتنا لبناء مستقبل مزدهر لهم وليساهموا بشكل فاعل في بناء مجتمعهم، وهذا أمر حسن. وتتنافس المؤسسات التربوية في ما بينها على استيراد أحدث البرامج العلميّة والتقنيات وأوفر المعلمين والمعلمات علمًا وأكثرهم احترافًا، وهذا أمر حسن أيضًا. وقد يعتبر بعض هذه المؤسسات نفسه ناجحًا فقط إذا قلّد الخارج في أسلوب التربية أو إذا اعتمد قيمه وأفكاره ورؤيته للعالم وللإنسان، وهذا أمر غير حسن. أتذكر أنني لمّا كنت على مقاعد مدارس الفرير كنا نبدأ نهارنا وحتى كلّ ساعة بصلاة قصيرة. ونبدأ أسبوعنا بتوجيه قصير من الاستاذ الأساسي للصف، فيه يحكينا عن جمال القيم الإنسانيّة والمسيحيّة ويحثّنا على عيشها وينبّهنا من ارتكاب ما يسيء إلينا وإلى الآخرين. لقد كان معلّمونا والإخوة يقفون إلى جانب أهلنا ويساهمون في تربيتنا لأنّ التربية كانت الهمّ الأول والغاية الأساسيّة من المدارس. أرى أنّه من الضروري أن تعود المدرسة إلى لعب هذا الدور فيتربّى فيها التلاميذ والتلميذات على النزاهة والصدق والانفتاح على الآخر المختلف وعلى محبّة الوطن وخدمته فلا تكون مجرّد مكان للتلقين".



وأردف: "أشكر رابطة قدامى مدرسة المون لاسال على دعوتهم لي للاحتفال بهذا القدّاس وأصلّي معكم من أجل لبنان وشعبه ومن أجل فخامة الرئيس ومن يتعاون وإيّاهم من المسؤولين ومن أجل أن يعمّ السلام الحقيقي في منطقتنا. ونصلّي أيضًا من أجل أن تكون هذه المدرسة العريقة دومًا صرحًا للتربية أوّلًا وللعلم بجهود الجميع وبتضحيات الإخوة ومحبّتهم المجانيّة لطلّابهم وطالباتهم. آمين".