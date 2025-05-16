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لبنان

أنباء عن استهداف إسرائيليّ في صور.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:37
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبرٌ يفيد عن حصول إستهداف إسرائيلي في محيط أوتيل بلاتينوم في مدينة صور - جنوب لبنان.
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وبعد التدقيق، تبين أن الخبر المُنتشر عارٍ من الصحة، وما شهده المكان المذكور هو حريق أدى إلى انبعاث دخانٍ كثيف.
 
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