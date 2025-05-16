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لبنان

بارودي: لتجاوز الخلافات لصالح بناء طرابلس

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:08
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اشار امين فتوى طرابلس وشيخ قرائها الشيخ بلال بارودي الى "ضرورة فهم المتغيرات وحسن التعاطي معها"، متوجها الى "البعض كي يجيدوا حسن الاداء والخروج من القوقعة".
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وتناول البارودي موضوع الانتخابات البلدية في طرابلس، معتبراً أنها "جاءت بنتيجة مرضية، وان من وصلوا هم من بيئتنا ومن ابنائنا" داعياً الى "تجاوز الخلافات والزواريب الضيقه لصالح بناء طرابلس ووضعها على خريطة العالم".
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