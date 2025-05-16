بارودي: لتجاوز الخلافات لصالح بناء طرابلس

اشار امين فتوى وشيخ قرائها الشيخ الى "ضرورة فهم المتغيرات وحسن التعاطي معها"، متوجها الى "البعض كي يجيدوا حسن الاداء والخروج من ".

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وتناول البارودي موضوع في طرابلس، معتبراً أنها "جاءت بنتيجة مرضية، وان من وصلوا هم من بيئتنا ومن ابنائنا" داعياً الى "تجاوز الخلافات والزواريب الضيقه لصالح بناء طرابلس ووضعها على خريطة العالم".