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لبنان

"حل" يُنهي "احتلال جنوب لبنان" (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:30
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ورقة قوية يملكها لبنان تنهي احتلال إسرائيل في الجنوب.. ما هي هذه الورقة؟ وماذا يُقال عنها؟
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التفاصيل في الفيديو المُرفق:
 
 
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