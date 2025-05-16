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لبنان

هل تحالف "التيار" مع "القوات" في زحلة؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 15:21
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نقلت قناة الـ"lbci" عن مصادر "التيار الوطني الحر" قولها، اليوم الجمعة، إن اتصالات مكثفة تُجرى بين النائب ميشال ضاهر وأسعد زغيب من جهة، والقوات اللبنانية عبر النائب جورج عقيص وقنوات رسمية من جهة أخرى، وسط تموضع التيار كبيضة القبان في معركة زحلة خلال الانتخابات البلدية المقررة يوم الأحد.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ "التيار بدأ بإجراء استطلاع للرأي، على أن تصدر نتائجه ظهر الغد، ليُبنى عليها القرار النهائي الذي يُعلنه رئيس التيار سواء بدعم إحدى اللائحتين أو التوجّه نحو لائحة ثالثة نواتها موجودة".
 
من جهته، قال النائب عقيص عبر قناة "الجديد" إنَّ كل كلام عن تحالف بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" في مدينة زحلة غير صحيح، وأضاف: "في حال قرّروا دعمنا فنحن مرحّبون ولكن من دون أيّ إتفاق ثنائي".
 
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