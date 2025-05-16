23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تحالف "التيار" مع "القوات" في زحلة؟
Lebanon 24
16-05-2025
|
15:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت قناة الـ"
lbci
" عن مصادر "
التيار الوطني الحر
" قولها، اليوم الجمعة، إن اتصالات مكثفة تُجرى بين النائب
ميشال ضاهر
وأسعد
زغيب
من جهة، والقوات
اللبنانية
عبر النائب
جورج عقيص
وقنوات رسمية من جهة أخرى، وسط تموضع
التيار
كبيضة القبان في معركة
زحلة
خلال
الانتخابات البلدية
المقررة
يوم الأحد
.
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أنَّ "التيار بدأ بإجراء استطلاع للرأي، على أن تصدر نتائجه ظهر
الغد
، ليُبنى عليها القرار النهائي الذي يُعلنه رئيس التيار سواء بدعم إحدى اللائحتين أو التوجّه نحو لائحة ثالثة نواتها موجودة".
من جهته
، قال النائب
عقيص
عبر قناة "الجديد" إنَّ كل كلام عن تحالف بين "القوات" و"
التيار الوطني
الحر" في
مدينة زحلة
غير صحيح، وأضاف: "في حال قرّروا دعمنا فنحن مرحّبون ولكن من دون أيّ إتفاق ثنائي".
مواضيع ذات صلة
زحلة: لائحتان ترفضان " التيار" وهذا هو "حل جبران"
Lebanon 24
زحلة: لائحتان ترفضان " التيار" وهذا هو "حل جبران"
17/05/2025 00:38:37
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف بين "حزب الله" و"التيار"
Lebanon 24
تحالف بين "حزب الله" و"التيار"
17/05/2025 00:38:37
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعود العلاقة بين التيار و"حزب الله"؟ تقاطع مصالح أم إعادة تحالف؟
Lebanon 24
هل تعود العلاقة بين التيار و"حزب الله"؟ تقاطع مصالح أم إعادة تحالف؟
17/05/2025 00:38:37
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحالف الضرورة" بين"القوات اللبنانية" وسكاف
Lebanon 24
"تحالف الضرورة" بين"القوات اللبنانية" وسكاف
17/05/2025 00:38:37
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلام جديد.. ماذا قالت مصادر أميركية عن لبنان؟
Lebanon 24
كلام جديد.. ماذا قالت مصادر أميركية عن لبنان؟
16:56 | 2025-05-16
16/05/2025 04:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في وزارة التنمية الإدارية ضمن اطار إعادة تكوين الإدارة العامة
Lebanon 24
إجتماع في وزارة التنمية الإدارية ضمن اطار إعادة تكوين الإدارة العامة
16:45 | 2025-05-16
16/05/2025 04:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فريد البستاني: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع "النافعة"
Lebanon 24
فريد البستاني: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع "النافعة"
16:41 | 2025-05-16
16/05/2025 04:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معوض: كلام فرنجية الأخير "غير مقبول" و "آخر مرة بقطّعا"
Lebanon 24
معوض: كلام فرنجية الأخير "غير مقبول" و "آخر مرة بقطّعا"
16:23 | 2025-05-16
16/05/2025 04:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
Lebanon 24
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
16:02 | 2025-05-16
16/05/2025 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
04:24 | 2025-05-16
16/05/2025 04:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة والدته.. لؤي علامة مع صديقته الحسناء تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
برفقة والدته.. لؤي علامة مع صديقته الحسناء تعرفوا إليها (صورة)
02:24 | 2025-05-16
16/05/2025 02:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو)
03:39 | 2025-05-16
16/05/2025 03:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-05-16
كلام جديد.. ماذا قالت مصادر أميركية عن لبنان؟
16:45 | 2025-05-16
إجتماع في وزارة التنمية الإدارية ضمن اطار إعادة تكوين الإدارة العامة
16:41 | 2025-05-16
فريد البستاني: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع "النافعة"
16:23 | 2025-05-16
معوض: كلام فرنجية الأخير "غير مقبول" و "آخر مرة بقطّعا"
16:02 | 2025-05-16
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
15:50 | 2025-05-16
القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
17/05/2025 00:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24