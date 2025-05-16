هل تحالف "التيار" مع "القوات" في زحلة؟

نقلت قناة الـ" " عن مصادر " " قولها، اليوم الجمعة، إن اتصالات مكثفة تُجرى بين النائب وأسعد من جهة، والقوات عبر النائب وقنوات رسمية من جهة أخرى، وسط تموضع كبيضة القبان في معركة خلال المقررة .

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ولفتت المصادر إلى أنَّ "التيار بدأ بإجراء استطلاع للرأي، على أن تصدر نتائجه ظهر ، ليُبنى عليها القرار النهائي الذي يُعلنه رئيس التيار سواء بدعم إحدى اللائحتين أو التوجّه نحو لائحة ثالثة نواتها موجودة".

، قال النائب عبر قناة "الجديد" إنَّ كل كلام عن تحالف بين "القوات" و" الحر" في غير صحيح، وأضاف: "في حال قرّروا دعمنا فنحن مرحّبون ولكن من دون أيّ إتفاق ثنائي".