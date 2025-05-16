وهاب: إلى التطبيع در!

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عندما كان يصل الحديث إلى كان لسان حال الأسدين الكبير والصغير أن التاريخ سيلعنهما إذا تنازلا عنه . ولكن لم يعرفا أن تاريخنا الكاذب يسمح بكل شيء طالما تستطيع تزويره ورشوة الكتاب. إلى التطبيع در. في المقدمة".