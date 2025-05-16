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لبنان

وهاب: إلى التطبيع در!

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:45
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر صفحته على منصة "اكس": 
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"عندما كان يصل الحديث إلى الجولان كان لسان حال الأسدين الكبير والصغير أن التاريخ سيلعنهما إذا تنازلا عنه . ولكن لم يعرفا أن تاريخنا الكاذب يسمح بكل شيء طالما تستطيع تزويره ورشوة الكتاب. إلى التطبيع در. سوريا في المقدمة".
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