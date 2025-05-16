عن الشرع... هذا ما قاله وهاب

كتب التوحيد العربي عبر صفحته على منصة "اكس":

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"إزالة الأميركية عن وبقاء العقوبات عليي منذ العام 2007 حتى اليوم. يبدو أن إزالة العقوبات بحاجة لإمتحان يتضمن أن تكون قاتلاً لأكثر منن ١٠٠٠٠إنسان ومفخخاً لمائتي سيارة. رسبنا في الإمتحان ونجح هو. لكن الأهم لم نؤذي إنساناً في حياتنا".