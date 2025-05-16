Advertisement

لبنان

عن الشرع... هذا ما قاله وهاب

Lebanon 24
16-05-2025 | 15:09
A-
A+
Doc-P-1361486-638830316431436755.jpg
Doc-P-1361486-638830316431436755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر صفحته على منصة "اكس": 
Advertisement
"إزالة العقوبات الأميركية عن أحمد الشرع وبقاء العقوبات عليي منذ العام 2007  حتى اليوم. يبدو أن إزالة العقوبات بحاجة لإمتحان يتضمن أن تكون قاتلاً لأكثر منن ١٠٠٠٠إنسان ومفخخاً لمائتي سيارة. رسبنا في الإمتحان ونجح هو. لكن الأهم لم نؤذي إنساناً في حياتنا".
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله وهاب عن أحمد الشرع.. منشور جديد!
lebanon 24
17/05/2025 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السنة في الساحل السوري... هذا ما قاله وهاب
lebanon 24
17/05/2025 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
lebanon 24
17/05/2025 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله لبنان لأميركا عن التفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
17/05/2025 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-05-16
16:45 | 2025-05-16
16:41 | 2025-05-16
16:23 | 2025-05-16
16:02 | 2025-05-16
15:50 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24