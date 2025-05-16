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لبنان

القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة

Lebanon 24
16-05-2025 | 15:50
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اعلنت القوّات اللبنانيّة- منطقة البقاع الشّرقي في بيان: "التزامها الحياد الإيجابي في الإنتخابات البلديّة المُقبلة في بلدة الفاكهة - الجديدة، لطابعها العائلي والمحلي".
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وشدّدت على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، تاركة للمحازبين والمناصرين كامل الحريّة في اختيار مَن يَرونه مناسبًا، انطلاقًا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم.

 
وتابع البيان: "تأمل القوّات اللبنانيّة أن تبقى العائلات موحّدة بعد الإستحقاق، على أمل أن تُنتج الإنتخابات مجلساً بلدياً يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها أهلنا في  الفاكهة - الجديدة العزيزة والأبيّة".
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