القوّات: ملتزمون الحياد في الإنتخابات البلديّة في الفاكهة - الجديدة

اعلنت القوّات اللبنانيّة- الشّرقي في بيان: "التزامها الحياد الإيجابي في الإنتخابات البلديّة المُقبلة في بلدة الفاكهة - الجديدة، لطابعها العائلي والمحلي".

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وشدّدت على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، تاركة للمحازبين والمناصرين كامل الحريّة في اختيار مَن يَرونه مناسبًا، انطلاقًا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم.





وتابع البيان: "تأمل القوّات اللبنانيّة أن تبقى العائلات موحّدة بعد الإستحقاق، أن تُنتج الإنتخابات مجلساً بلدياً يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها أهلنا في الفاكهة - الجديدة والأبيّة".