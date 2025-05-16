عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل

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أعلنت – في بيان، مساء اليوم الجمعة: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:توقيف المواطن (ح.ح.) في بلدة – كونه مطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبط في حوزته كمية منها.توقيف المواطن (ع.ح.) في بلدة حوش السيد علي – كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة سرقة والقيام بأعمال السلب بقوة السلاح، وضبط في حوزته أسلحة وذخائر حربية.توقيف المواطن (م.ع.م.) في منطقة الشواغير – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم فرض الخوات والقيام بأعمال السرقة.دهم منزل في بلدة المرح – الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف وأجهزة إلكترونية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".