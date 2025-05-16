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لبنان
عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل
Lebanon 24
16-05-2025
|
16:02
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أعلنت
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
في بيان، مساء اليوم الجمعة: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها
المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من
مديرية المخابرات
منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:
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توقيف المواطن (ح.ح.) في بلدة
عرسال
–
بعلبك
كونه مطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبط في حوزته كمية منها.
توقيف المواطن (ع.ح.) في بلدة حوش السيد علي –
الهرمل
كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة سرقة والقيام بأعمال السلب بقوة السلاح، وضبط في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
توقيف المواطن (م.ع.م.) في منطقة الشواغير – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم فرض الخوات والقيام بأعمال السرقة.
دهم منزل في بلدة المرح – الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف وأجهزة إلكترونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص".
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