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لبنان

عمليات دهم وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات في الهرمل

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:02
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أعلنت قيادة الجيشمديرية التوجيه في بيان، مساء اليوم الجمعة: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين وفقًا لما يلي:
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توقيف المواطن (ح.ح.) في بلدة عرسالبعلبك كونه مطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبط في حوزته كمية منها.

توقيف المواطن (ع.ح.) في بلدة حوش السيد علي – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة سرقة والقيام بأعمال السلب بقوة السلاح، وضبط في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

توقيف المواطن (م.ع.م.) في منطقة الشواغير – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم فرض الخوات والقيام بأعمال السرقة.

دهم منزل في بلدة المرح – الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف وأجهزة إلكترونية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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