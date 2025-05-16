كلام جديد.. ماذا قالت مصادر أميركية عن لبنان؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية أميركيّة قولها، الجمعة، إنَّ " مُهدّد بالعزلة ما لم يلتزم بخارطة العمل التي ستحملها الموفدة الأميركية إلى لبنان خصوصاً بعد تقدم في ملف التطبيع".

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وكانت معلومات صحافية، كشفت أن "أورتاغوس ستزور لبنان نهاية الأسبوع المقبل".