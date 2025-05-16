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لبنان

كلام جديد.. ماذا قالت مصادر أميركية عن لبنان؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:56
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية أميركيّة قولها، الجمعة، إنَّ "لبنان مُهدّد بالعزلة ما لم يلتزم بخارطة العمل التي ستحملها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان خصوصاً بعد تقدم سوريا في ملف التطبيع".
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وكانت معلومات صحافية، كشفت أن "أورتاغوس ستزور لبنان نهاية الأسبوع المقبل". 

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