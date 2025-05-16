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لبنان
موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها اليوم.. الحرارة تلامس الـ37 وتحذير من اندلاع الحرائق
Lebanon 24
16-05-2025
|
22:54
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لبنان
تحت تأثير كتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار مصدرها مصر ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتلامس الـ37 درجة خاصة في المناطق الجنوبية، بحسب نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، التي حذرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
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ويكون الطقس اليوم غائما جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ10 درجات خاصة على الساحل الجنوبي مع نشاط بسرعة الرياح وظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية أحياناً كما تنخفض نسبة الرطوبة.
أما الأحد فيكون الطقس غائما جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة اعتباراً من الظهر والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء، تنشط الرياح فتلامس الـ60 كلم /س شمال البلاد، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً
من بعد
الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات.
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