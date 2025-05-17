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لبنان

فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
17-05-2025 | 00:07
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام شابات بسرقة مأكولات من أمام أحد المتاجر في الجميزة - بيروت.
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الفيديو الذي حمل عنوان "جميلات ولكن لصوص"، أظهر كيف قامت شابتان ومعهما شاب، بسرقة أكياس من الكعك والخبز من أمام المتجر قبل الفرار من المكان.
 
 
الحادثة حصلت فجر يوم 16 أيار الجاري، وتفاوتت تعليقات الناشطين بين من اعتبر أن ما حصل "غير محرز" للإضاءة عليه وبين من رأى أن ما حصل هو سرقة واضحة ويجب عدم التغاضي عنها أو التساهل معها.
 
 
لمشاهدة الفيديو.. إضغط هنا
 
 
 
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