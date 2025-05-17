نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام شابات بسرقة مأكولات من أمام أحد المتاجر في الجميزة - .

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الفيديو الذي حمل عنوان "جميلات ولكن لصوص"، أظهر كيف قامت شابتان ومعهما شاب، بسرقة أكياس من الكعك والخبز من أمام المتجر قبل الفرار من المكان.

الحادثة حصلت فجر يوم 16 أيار الجاري، وتفاوتت تعليقات الناشطين بين من اعتبر أن ما حصل "غير محرز" للإضاءة عليه وبين من رأى أن ما حصل هو سرقة واضحة ويجب عدم التغاضي عنها أو التساهل معها.