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لبنان

جديد جريمة مشمش - عكار.. ماذا حلّ بالجاني؟

Lebanon 24
17-05-2025 | 00:20
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تسلّمت القوى الأمنية في الشمال المدعو "ف.ح." من قبل عائلته، وذلك على خلفية إقدام الأخير على قتل عمه "م.ح." يوم الثلاثاء الماضي في بلدة مشمش - عكار.
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وعلى الأثر، بوشرت التحقيقات مع الموقوف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
 
 
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