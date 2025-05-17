جديد جريمة مشمش - عكار.. ماذا حلّ بالجاني؟

تسلّمت القوى الأمنية في المدعو "ف.ح." من قبل عائلته، وذلك على خلفية إقدام الأخير على قتل عمه "م.ح." يوم الثلاثاء الماضي في بلدة مشمش - .

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وعلى الأثر، بوشرت التحقيقات مع الموقوف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.