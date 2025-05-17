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لبنان

إنتخابات الأشرفية: "الشاطر بشطارتو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 01:30
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تشهد منطقة الأشرفية حركة اتصالات واسعة يقودها نواب الأحزاب من أجل تسويق عدد من المخاتير دون زملائهم في اللائحة، ويسعى كل نائب الى التسويق لمرشحيه على اللائحة ذاتها بدل أن يكون التسويق للائحة ككل.
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المصدر لفت الى أنَّ كل نائب يسعى الى أن يأتي مرشحوه في رأس اللائحة ، بالإضافة الى أن أحد النواب السابقين الحزبيين يسعى، من خلال إنتخابات المخترة في الأشرفية والرميل، الى أن يعود الى الساحة السياسية في المنطقة.
 
المصدر ختم بأن عنوان المعركة في الأشرفية سيكون "التشطيب سيد الموقف والشاطر بشطارتو".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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